مخلوف يبحث مع السفير الإيراني تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة

دمشق-سانا

بحث المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة مع حسين أكبري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق مجالات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات، وخاصة حماية البيئة وقطاع الإطفاء.

وأكد مخلوف أهمية علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين والشعبين، ووقوف إيران الدائم إلى جانب سورية وتقديمها مختلف أشكال الدعم في محاربة الإرهاب وعمليات الاستجابة لكارثة الزلزال الذي ضرب سورية في شباط الماضي، لافتاً إلى استمرار التنسيق وتوسيع التعاون في مجال الإطفاء وإخماد الحرائق.

وأوضح مخلوف أهمية التنسيق مع الجانب الإيراني، وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في مجال حماية البيئة، مشيراً إلى أهمية عقد المؤتمر الدولي لمكافحة ظاهرة الغبار والأتربة في طهران الشهر القادم.

من جانبه، أشار أكبري إلى استمرار العمل المشترك وتنسيق الجهود لخلق بيئة مناسبة لتطوير ودفع علاقات التعاون الثنائية، وخاصة في المجال البيئي، لافتاً إلى أهمية المؤتمر الدولي لمكافحة ظاهرة الغبار والأتربة الذي تستضيفه إيران أيلول القادم بمشاركة سورية، والذي يشكل فرصة لبحث القضايا البيئية وجهود التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

بشرى معلا

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