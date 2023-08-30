فرع حمص لطلائع البعث يقيم احتفالاً فنياً بمناسبة الذكرى الـ48 لتأسيس منظمة الطلائع

حمص-سانا

أقام فرع حمص لطلائع البعث اليوم حفلا فنيا على مسرح قصر دار الثقافة بحضور الفعاليات الرسمية والأهلية تخللته مجموعة فقرات فنية وغنائية راقصة وشعرية وموسيقية لعدد من الطليعيين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ48 لتأسيس منظمة طلائع البعث.

بدوره أوضح حسام الدرة عضو قيادة منظمة طلائع البعث رئيس مكتب المسرح والموسيقا أن منظمة الطلائع لا تزال تثبت أنها التجربة الرائدة والصالحة للديمومة والاستمرار، وعنيت بتنشئة الأجيال فكرياً وإبداعياً وأخلاقياً، وعملت على اكتشاف المواهب وصقلها ورعتها فكانت البيت الحاضن لأبناء الوطن، فأنتجت مبدعين ومثقفين وفنانين رفدوا المجتمع بكل مفاصله.

ولفت أمين فرع الطلائع في حمص خالد جنيات إلى الاهتمام الذي تقدمه منظمة الطلائع للأطفال ليكونوا على قدر من المسؤولية، وكانت موجودة معهم في كل مكان فأثبتوا أنهم القادرون على رفع اسم بلدهم سورية عالياً في كل المحافل التي وجدوا فيها.

مثال جمول

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