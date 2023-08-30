زراعي السويداء يصرف أكثر من 15 مليار ليرة لأثمان القمح

السويداء-سانا

وصلت أثمان القمح المصروفة من قبل المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء للمزارعين المسوقين محصولهم لمركزي استلام الحبوب في بلدة المزرعة ومطحنة أم الزيتون، منذ بداية الموسم الحالي ولغاية تاريخه إلى أكثر من 15 مليار ليرة.

وبين مدير المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء المهندس نسيم حديفة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن صرف مستحقات المزارعين يتم بشكل ميسر وبموجب القوائم الواردة من مكتب الحبوب للمصرف، مع اقتطاع الدين المترتب على المزارعين تجاه المصرف في حال وجوده.

من جهته قال مدير مكتب المؤسسة السورية للحبوب بالسويداء المهندس باسل هنيدي في تصريح مماثل: إن استقبال القمح مستمر يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع ضمن مركزي المزرعة للقمح المشول وموقع مطحنة أم الزيتون للقمح الدوغما، مبيناً أن الكميات المسلمة لغاية تاريخه تجاوزت 5900 طن.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency