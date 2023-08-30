إسلامي: إيران حصلت على التكنولوجيا النووية السلمية

طهران-سانا

قال مساعد الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي : إن المعرفة النووية الإيرانية التي تشكل محركا لجميع الصناعات في البلاد، تحققت رغم العمليات التخريبية الواسعة التي تعرضت لها البلاد على مدى العقدين الماضيين.

ولفت إسلامي إلى جرائم الاغتيالات التي طالت العلماء، والحظر والحرب النفسية، ولجوء أعداء إيران إلى المنظمات الدولية لتضييق الخناق على إيران، مؤكدا أن هذه المجالات جميعا لم تفلح في وقف مسيرة التقدم النووي للبلاد.

وتحدث إسلامي عن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال الصيدلة الإشعاعية داخل ايران، وقال: “لو لا حصولنا على المعرفة النووية السلمية وقدراتنا على إنتاج الوقود لتشغيل مفاعلاتنا النووية، لما استطعنا الاستمرار في توفير العلاج الإشعاعي للمواطنين الإيرانيين في الوقت الحالي”.

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