سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية تحذر السكان من إعصار شديد جديد

واشنطن-سانا

أصدرت السلطات الأمريكية اليوم أوامر بالإخلاء وتحذيرات من الفيضانات جراء تقدم الإعصار إيداليا من الجنوبية الغربية لولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قوله اليوم إن “إيداليا هو إعصار من الفئة الأولى مصحوب برياح عاتية تصل سرعتها إلى 140 كلم في الساعة، يتزايد زخمه قبالة السواحل الجنوبية الغربية لفلوريدا ويتسبب بجو مداري عاصف ومن المتوقع أن بتحول إيداليا إلى إعصار كبير خطير للغاية قبل وصوله إلى اليابسة غداً”.

بدوره حض حاكم فلوريدا رون ديسانتيس السكان في المناطق التي طلب منهم إخلاء المناطق على طول ساحل الخليج، والمغادرة فوراً إلى ملاجئ أو فنادق تقع خارج مناطق الخطر.

يذكر أنه في العام الماضي لقي 150 شخصاً مصرعهم جراء الإعصار إيان الذي ضرب الساحل الغربي لفلوريدا كما خلف أضرارا مادية بلغت قيمتها 100 مليار دولار.