موسكو.. واشنطن لاتنوي التوقف عن اختبار القنابل النووية

جنيف-سانا

حذرت وزارة الخارجية الروسية من اختبارات ستجريها الولايات المتحدة لرؤوسها الحربية النووية الجديدة، عاجلاً أم آجلاً.

وقال نائب ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أندريه بيلوسوف: إن “انخراط الولايات المتحدة في صيانة موقع التجارب النووية في نيفادا يظهر أنها لا تنوي التوقف عن اختبار القنابل النووية، بالرغم من التصويت بالإجماع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الصدد”.

ولفت بيلوسوف الانتباه إلى قيام الولايات المتحدة بتحسين وصيانة البنية التحتية الخاصة بموقع التجارب النووية في نيفادا، وتبقيها في حالة استعداد تشغيلي كامل، ما يشكل دليلاً مباشراً على نيّات واشنطن.

وأوضح أن “الولايات المتحدة لا تخفي تطويرها لأنواع جديدة من الرؤوس الحربية النووية، التي ستحتاج لتجربة أدائها عاجلاً أم آجلاً ضمن اختبارات عملية”.

وشدد بيلوسوف على أن اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64-35 لعام 2009 بالإجماع ينص على أن جميع دول العالم تشترك في حاجتها للتخلي الكامل عن التجارب النووية، وهو الشرط الأهم لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في خلق عالم خال من الأسلحة النووية”.

وأكد بيلوسوف أن روسيا باعتبارها إحدى الدول التي صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأعلنت وقفاً طوعياً للتجارب النووية عام 1992، تمتثل بمسؤولية كاملة لجميع التزاماتها.

وكان نائب أمين مجلس الأمن الروسي أليكسي شيفتسوف كشف عن قيام الولايات المتحدة بالعمل على تطوير أسلحة بيولوجية لاستهداف مجموعات عرقية محددة.

كما أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، في وقت سابق أن روسيا ستواصل بالتعاون مع دول أخرى التحقيقات في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية.

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