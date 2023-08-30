انطلاق فعاليات مهرجان أبي تمام للشعر العربي في درعا بنسخته العاشرة

درعا-سانا

انطلقت اليوم على مسرح دار الثقافة بدرعا فعاليات مهرجان أبي تمام للشعر العربي في نسخته العاشرة .

وتضمنت الفعاليات ندوات ومحاضرات وفقرات شعرية وفنية تحيي ذكرى الشاعر المبدع.

وافتتح المهرجان بفيلم قصير عن أبي تمام أيقونة الشعر العربي ومآثره الخالدة، ثم عرض للوحة فنية تراثية راقصة بعنوان حوران أم القصايد تلاها قراءة شعرية لتوفيق أحمد، ومن ثم قراءة أخرى للشاعر جهاد بكفلوني، و ثالثة لرئيس اتحاد الكتاب العرب بدرعا إبراهيم ياسين بعنوان “هذي البلاد”، تلاه وصلة شعرية من الشاعر أحمد قاعد، واختتمت بشعر نبطي جميل للشاعر محمد محمود الحريري.

وقال مدير الثقافة عدنان الفلاح لمراسلة سانا: “إن هذا المهرجان يعتبر تظاهرة ثقافية تسلط الضوء على الإرث الأدبي العربي العريق”.

ولفت الفلاح أن هذا المهرجان يمتد لثلاثة أيام متضمنا مجموعة من الأنشطة في مركز ثقافي درعا ومركز الصنمين حيث سيقام ملتقى أدبي يذكر به جماليات الشعر الأدبي وسيشارك به العديد من الأدباء والنقاد، مبيناً أن المهرجان يقام بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العرب بالمحافظة.

وعن مشاركته بالمهرجان قال رئيس اتحاد الكتاب العرب بدرعا: “إنه قدم قصيدة بعنوان (هذي البلاد) التي يلحظ بها المتلقي أو المستمع اختلاط الذات بالمرأة وبالحب وبالوطن والأمل القادم”.

ليلى حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency