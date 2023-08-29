محاضرة عن الجديد في تاريخ دمشق في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

نظمت مديرية الثقافة في دمشق بالتعاون مع جمعية أصدقاء دمشق محاضرةً بعنوان “الجديد في تاريخ منطقة دمشق القديمة”، قدمها الدكتور أحمد فرزت طرقجي في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.

واستعرض الدكتور طرقجي خلال المحاضرة مجموعةً من نتائج بعثات التنقيب الأثرية بمنطقة تل سكا، التي تقع بالقرب من قرية سكا بريف دمشق، ومنها المقابر والمنازل والقصور، متحدثاً عن تفاصيل هذه الآثار من مخطوطات وأدوات مختلفة.

وأشارت مسؤولة القسم التطوعي في الجمعية الدكتورة هالة شاهين في تصريح لـ سانا، إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن مجموعة المحاضرات التي تنظمها الجمعية في مختلف المجالات.

الدكتور طرقجي أوضح أهمية موضوع المحاضرة التي تناولت المخطوطات المكتشفة في منطقة سكا، وتعد توثيقاً لتراث هذه المنطقة التي تؤكد ازدهار حضاراتها، وهو ما أكدته بعثة التنقيب السورية التي توجهت إليها بين عامي 2008 و2010 ، وضمت طلاباً من المعهد العالي للآثار والمتاحف.

كنانة إسماعيل

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