اليونان تشهد أكبر حريق غابات في الاتحاد الأوروبي

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن حريق اليونان يعد أكبر حريق غابات يسجل على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت فرانس برس عن المفوضية قولها: تشهد اليونان أكبر حريق غابات يسجّل في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد تقوم حالياً بتعبئة حوالي نصف أسطولها الجوي المشترك لمواجهته.

وأضافت: إنه تم إرسال 11 طائرة ومروحية من الأسطول الأوروبي لمساعدة اليونان في مكافحة النيران المستعرة في محمية داديا الوطنية في شمال مدينة ألكسندروبولي إضافة إلى 407 رجال إطفاء.

بدوره قال جهاز الإطفاء اليوناني: إن الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة في المحمية، وهي ملاذ لأنواع نادرة من الطيور الجارحة وهو يستعر عبر جبهة ممتدة إلى نحو 10 كيلومترات.

وشهدت اليونان هذا الصيف العديد من الحرائق تعزوها الحكومة إلى تغير المناخ.

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