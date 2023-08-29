الدفاع الروسية: القضاء على 680 جندياً أوكرانياً وتدمير 27 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على 680جندياً أوكرانياً ودمرت 27طائرة مسيرة ومعدات وأسلحة أوكرانية.

وقالت الوزارة في تقريرها عن نتائج سير العملية العسكرية الروسية خلال اليوم الماضي :

في اتجاه دونيتسك

قصفت القوات الروسية محطة التفريغ بالقرب من مدينة دوروجنوي ودمرت قطاراً أوكرانياً محملا بذخائر المدفعية ومستودع ذخيرة تابعا للواء الميكانيكي 93 للقوات المسلحة الأوكرانية في محيط دروجكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو أكثر من 340 جنديًا أوكرانيًا وست مركبات قتالية مدرعة و13 مركبة عسكرية بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر دي 20 ومستا-بي.

وفي اتجاه زابوروجيه

صدت الوحدات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة فيربوفوي وبلغت خسائر العدو نحو 90 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مركبات عسكرية وثلاثة أنظمة مدفعية إم 777 ومدفعي هاوتزر إم 119 من صنع أمريكي ومدفع إف آتش- 70 بريطاني الصنع.

وفي اتجاه كوبيانسك

أحبطت القوات الروسية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ست هجمات أوكرانية في محيط سينكوفكا بمنطقة خاركوف وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو 50 جندياً أوكرانياً وعربتين قتاليتين مدرعتين وثلاث آليات عسكرية.

وفي اتجاه كراسنوليمان

صدت القوات الروسية ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين أسفرت عن مقتل 80 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتي “مشاة وقتال” وثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين صغيرتين.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك

قضى الجيش الروسي على نحو 100 جندي أوكراني ودمر مركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات عسكرية ومدفعي آكاتسيا وغياتسينت-بي إضافة الى تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الإنزال الجوي 79 بالقرب من نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي اتجاه خيرسون

بلغت خسائر العدو 20 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات عسكرية ومدفعي هاوتزر من طراز دي 30 وحسب التقرير فإن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات الروسية استهدفوا مواقع القوة البشرية والمعدات العسكرية في 132 منطقة.

واعترضت الدفاعات الجوية قذيفتين من صواريخ هيمارس وصاروخا من طراز نبتون المضاد للسفن وصاروخين أيضا من طراز هارم إضافة الى تدمير 27 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومنطقة زابوروجيه.

وجاء في التقرير أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فقد العدو 466 طائرة و 247 مروحية و 6206 طائرات دون طيار و 433 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و11555 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و 1146 مركبة قتالية من راجمات صواريخ متعددة و6107 وحدات من مدافع ميدان وقذائف هاون وكذلك 12508 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة.

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