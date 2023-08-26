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مصرع 9 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين في حريق بعربة قطار جنوب الهند

2023-08-26

نيودلهي-سانا

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 50 آخرين، جراء اندلاع حريق داخل عربة قطار بولاية تاميل نادو جنوب الهند.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن مسؤول بهيئة السكك الحديدية الجنوبية قوله: إن الحادث وقع بالقرب من محطة مادوراي للسكك الحديدية في الولاية بعد أن وصلت عربة خاصة من القطار قادمة من أوتار براديش، وتوقفت بالقرب من محطة السكك الحديدية.

وجاء في بيان أصدرته هيئة السكك الحديدية الجنوبية: إن الركاب في العربة الخاصة قاموا بتهريب إسطوانة غاز بشكل غير قانوني وانفجرت، ما تسبب في اندلاع الحريق، وخروج الكثير من الركاب من العربة.

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