مان سيتي الأفضل في العالم خلال شهر آب

لندن-سانا

تصدر نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم قائمة أفضل أندية العالم خلال شهر آب الجاري بعد سلسلة العروض والنتائج الكبيرة التي حققها منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي 2023-2024.

ووفقا لموقع فوتبول داتال بيس العالمي والمختص بالإحصائيات ووضع ترتيبات الفرق الكروية عالميا، فإن مانشستر سيتي جاء على رأس أفضل الأندية حول العالم إذ حصل على 2097 نقطة في قائمة أفضل 10 أندية يليه بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني بـ 1940 نقطة وريال مدريد الإسباني ثالثاً بـ 1930 نقطة.

ويستهدف مانشستر سيتي مواصلة الهيمنة على حصد لقب الدوري الإنكليزي الموسم الحالي، بعدما حصل على العلامة الكاملة في أول جولتين بالتساوي مع أرسنال وبرايتون.

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