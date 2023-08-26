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مصرع 12 شخصاً جراء حادث تدافع في ملعب بمدغشقر

2023-08-25

أنتاناناريفو-سانا

لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 80 آخرون بجروح جراء حادثة تدافع في ملعب في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن سلطات العاصمة قولها في بيان: إن “حادث تدافع وقع عند مدخل ملعب باريا في العاصمة قبل حفل افتتاح دورة ألعاب المحيط الهندي الحادية عشرة ما أدى لمصرع 12 شخصاً وإصابة 80 آخرين بجروح بعضهم في حالة خطيرة”.

وكان 16 شخصاً لقوا مصرعهم في الـ 26 من حزيران عام 2019 جراء حادث تدافع وقع خلال احتفالات عيد استقلال البلاد في العاصمة أنتاناناريفو.

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