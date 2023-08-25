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حريق هائل في مصفاة تكرير نفط بولاية لويزيانا الأمريكية

2023-08-25

نيويورك-سانا

أدى اندلاع حريق هائل في مصفاة تكرير النفط في مدينة غاريفيل بولاية لويزيانا الأمريكية إلى إخلاء المنطقة كإجراء احترازي لوجود تسرب كيميائي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سلطات الولاية أعلنت حالة الطوارئ بعد الحريق الهائل في مصفاة ماراثون بتروليوم واستدعت أطقم الطوارئ للعمل على إخماده، موضحة أنه تم إجلاء السكان الذين يعيشون على مسافة ثلاثة كيلومترات كإجراء احترازي.

وأعربت السلطات عن قلقها من تداعيات هذا الحريق، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو إصابات جراءه.

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