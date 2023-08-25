20 طالباً وطالبة من المركز الوطني للمتميزين يشاركون في المدرسة الصيفية لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا

دمشق-سانا

يشارك20 طالباً وطالبة من المركز الوطني للمتميزين في المدرسة الصيفية التي ينظمها حالياً معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا في روسيا وتستمر لغاية الحادي والثلاثين من شهر أب الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن برنامج المدرسة الصيفية يتضمن مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية في الذكاء الصناعي ومسائل في الرياضيات، إضافة إلى مقدمة لأهم مبادئ علم الروبوت يقدمها مدرسون بارزون من المعهد الفيزيائي التقني، إضافة لأنشطة منها لقاء الطلاب مع خريجي المركز الوطني للمتميزين والموفدين لدراسة الماجستير والدكتوراه في المعهد.

كما يتضمن البرنامج جولة للتعرف على أهم معالم موسكو وزيارة متحف بوشكين الحكومي والكرملين وغيرها، وكذلك بعض المسابقات الثقافية والنشاطات الرياضية والترفيهية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المدرسة الصيفية تعد الأولى التي ينظمها المعهد للطلاب الدوليين.

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