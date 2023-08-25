الأمن التونسي يقبض على إرهابيين اثنين

تونس-سانا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على إرهابيين اثنين في ولايتي سليانة ومدنين شمال غرب وجنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن “الوحدات التابعة للحرس الوطني تمكنت من القبض على فتاة ورجل في منطقتي قعفور بولاية سليانة وبنقردان بولاية مدنين، مفتش عنهما لصالح وحدات أمنية وهياكل قضائية بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنهما أحكام بالسجن”، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة الإرهابيين إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معهما.

وتقوم القوات التونسية منذ عدة سنوات بحملات تعقب لجماعات إرهابية تنتمي إلى خلايا تابعة لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين.

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