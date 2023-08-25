بطريرك بيت كليكيا للأرمن الكاثوليك يصل إلى حلب في زيارة رعوية

حلب-سانا

وصل إلى حلب اليوم البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان بطريرك بيت كليكيا للأرمن الكاثوليك في زيارة رعوية.

وكان في استقبال البطريرك ميناسيان عدد من رجال الدين المسيحي وأعضاء من المكتب التنفيذي في المحافظة وجمع غفير من المواطنين في كنيسة الصليب للأرمن الكاثوليك بحي العروبة بمدينة حلب تخلله كلمة ترحيب ألقاها رئيس أساقفة حلب وتوابعها للأرمن الكاثوليك المطران بطرس مراياتي وصلاة شكر تضمنت كلمة للبطريرك ميناسيان.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار البطريرك ميناسيان إلى أن هدف الزيارة الأساسي هو الاطمئنان على أهالي حلب الذين تحدوا الصعوبات، والوقوف إلى جانبهم وتوجيه التحية لهم لثباتهم على هذه الأرض التي تحتضنهم.

وأضاف البطريرك ميناسيان: شعلة الأمل موجودة دائماً مهما كانت الصعاب، لا سيما الضغوطات والعقوبات الخارجية المفروضة على الشعب السوري، فالشعب الذي حمل شعلة الرجاء يستحق أن يعيش بسلام وطمأنينة.

من جانبه لفت المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك إلى أهمية الزيارة في التضامن مع الشعب السوري عامة وأهالي حلب خصوصاً بعد الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من شباط الماضي لتعزيتهم وتقويتهم، مضيفاً أنّ الزيارة تتضمن حدثاً مهما وهو تنصيب المطران جوزيف زاباريان مطراناً للأرمن الكاثوليك في العراق، تعبيراً عن

دور حلب في رفد الأبرشيات والمجتمعات برجال دين وعلماء ومفكرين وبثها للأمل لدى تلك المجتمعات، واللقاء شكّل فرصة لرفع الصلوات لله لبركة سورية وشعبها وقائدها وجيشها.

وقال جورج بخاش ممثل محافظ حلب نتشارك اليوم مع غبطة البطريرك رسالة السلام مع تكثيف الجهود لإيصال صوت الشعب السوري عبر الشخصيات الاعتبارية من أمثاله لدول العالم بهدف كف الظلم والحصار عن سورية وشعبها للوصول إلى بر الأمان والعيش الكريم.

أوهانيس شهريان

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