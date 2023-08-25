طقس الغد: الجو صيفي حار والحرارة تنخفض تدريجياً

دمشق-سانا

تنخفض درجات الحرارة تدريجياً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق بينما تكون أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات عشوائية من المطر في المناطق الساحلية الشمالية وسديمياً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وفي الليل يكون الجو معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والوسطى مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة بالمناطق الشرقية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…