المجلس الوطني الفلسطيني: صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال تواطؤ سافر

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن عدم محاسبة المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني يعكس بشكل سافر التواطؤ مع جرائمه والتجاهل لكل قيم القانون الدولي.

وأدان فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على أن الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال ومستوطنيه والاعتداء على المصلين من أطفال ونساء وشيوخ وإصابة العديد منهم يعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.

واقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم المسجد من جهة باب الاسباط، واعتدت على المصلين بالضرب وقنابل الغاز السام ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح واعتقال شاب.

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