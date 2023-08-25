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ارتفاع مؤشري بورصة موسكو

2023-08-25

موسكو-سانا

صعد مؤشرا بورصة موسكو في تعاملات اليوم، وارتفعت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية بعد أن كانت قد تراجعت أمس.

وارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل (ميسيكس) بنسبة 0.41 بالمئة إلى 39 3150.39 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار (آر تي اس) بنسبة 0.39 بالمئة إلى 1047.39 نقطة.

كما صعدت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية، وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 20 كوبيكا إلى 94.66 روبلاً، علما أن الروبل يساوي 100 كوبيكا.

وانخفض سعر صرف اليورو بواقع 30 كوبيكا إلى 102.35 روبل، بينما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بنحو طفيف بواقع 3 كوبيكات إلى 12.97 روبلاً.

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