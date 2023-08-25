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النفط في طريقه لثاني أسبوع من الخسائر مع ارتفاع الدولار

2023-08-25

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع اتجاهه صوب ثاني أسبوع من الخسائر، وبالتزامن مع ارتفاع الدولار قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، فيما انحسرت المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وذكرت رويترز أن خام برنت زاد 30 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 83.66 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتاً أو 0.4  بالمئة إلى 79.36 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخام بين 1.5 و 2.5 بالمئة هذا الأسبوع وهو الأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.

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