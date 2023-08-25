الهلال الأحمر ينفذ دورة مهارات لتطوير الأعمال في نوى بريف درعا

درعا-سانا

نفذ فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا ورشة (مهارات تطوير الأعمال)، لتمكين الأفراد ومساعدتهم على البدء بمشاريعهم، ووضع الخطط لنجاحها، وتحقيق الأرباح والاكتفاء الذاتي.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر بدرعا الدكتور أحمد مسالمة لمراسل سانا أن الورشة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس الدنماركي للاجئين، واستمرت لمدة أسبوع في مدينة نوى، وشملت 32 مستفيداً، تضمنت التدريب على معرفة أساسيات مخطط الأعمال، ودراسة السوق المحلية والجدوى الاقتصادية لتأسيس مشروع صغير ومتطلبات اكتساب المهارات والمعارف اللازمة، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وبين مسالمة أنه سيتم تمويل بعض المشاريع المقترحة من المستفيدين، وذلك بدعم من المجلس الدنماركي للاجئين.

رضوان الراضي

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