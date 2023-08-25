فولودين: روسيا أصبحت من أكبر الاقتصادات في العالم

موسكو-سانا

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم أنه رغم فرض آلاف العقوبات على روسيا إلا أنها أصبحت من أكبر الاقتصادات في العالم.

ونقل موقع RT عن فولودين قوله على موقع التلغرام: “العقوبات ارتدت على أصحابها، فيما فقدت الولايات المتحدة ريادتها الاقتصادية، لكن الدول الأوروبية عانت أكثر”.

وأكدَّ فولودين أنه ومن أجل بناء اقتصاد استباقي، من الضروري دعم المنتجين المحليين وتعزيز السيادة التكنولوجية وخلق قدرات صناعية حديثة جديدة، لافتاً أنه “من المهم بناء حوار فعال مع ممثلي مجتمع الأعمال”.

وأضاف فولودين: “نخطط لعقد جلسات استماع برلمانية كبيرة حول تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في تشرين الأول المقبل”.

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