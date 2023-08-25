تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، واتجاهه لتسجيل أفضل أداء في ستة أسابيع قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “جيروم باول “، يمكن أن يقدم خلاله دلائل حول تحركات أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة للذهب انخفضت 0.2 بالمئة إلى 1913.10 دولاراً للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1941.30 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.05 دولاراً للأوقية واستقر البلاتين عند 932.60 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1232.13 دولاراً.

وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ الـ 14 من تموز الماضي ويوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

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