السورية للاتصالات: عودة الخدمات الهاتفية لمركز هاتف جرمانا بعد انقطاعها ظهر اليوم

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عودة كل خدمات الاتصالات لجميع مشتركيها في منطقة جرمانا الذين يخدمهم مركز هاتف جرمانا، وذلك بعد انقطاعها عنهم ظهر اليوم نتيجة عطل فني طارئ على تجهيزات المقسم.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تمت عودة خدمات الاتصالات المقطوعة إلى المركز المذكور بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، مؤكدة سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين.

وكانت السورية للاتصالات أفادت في وقت سابق اليوم بتوقف خدمات الاتصالات الصوتية فقط عن مشتركي خدماتها في جرمانا نتيجة العطل الذي طرأ على تجهيزات المقسم هناك.

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