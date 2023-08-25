الوزير إبراهيم: مرسوم تعديل نسبة تعويض التفرغ يشمل 9 آلاف عضو هيئة تدريسية وفنية في مختلف الجامعات

دمشق-سانا

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن المرسوم التشريعي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم والقاضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ يشمل 9 آلاف عضو هيئة تدريسية وفنية في مختلف الجامعات.

وبين الوزير إبراهيم في تصريح لمراسلة سانا أن المرسوم يشكل دافعاً وحافزاً على دعم وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية والفنية وتقدير دورهم وجهودهم.

وأشار الوزير إبراهيم إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية لم يتوانوا بالعطاء يوماً، واستمروا في تقديم الخدمات ومتابعة العمل في كل مناحي العملية التعليمية والعمل الأكاديمي البحثي سواء بالجوانب النظرية أم التطبيقية.

هيلانه الهندي

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