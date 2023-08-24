التوءم أثير وأيهم البلخي… إنجازات رياضية في أم الألعاب وطموح للعالمية

درعا-سانا

رغم أنهما لم يتجاوزا العشرين من العمر إلا أن التوءم أثير وأيهم البلخي استطاعا أن يحجزا لنفسيهما مكانة مهمة في ميدان البطولات المحلية والعربية في ألعاب القوى كنجمين يتمتعان بمهارات ولياقة بدنية عالية.

وفي تصريح لـ سانا الشبابية قال أثير إن ألعاب القوى هي جزء من حياته لا يستغني عنها مطلقاً بل ويحتاجها على نحو ملح باعتبارها عشقاً أبدياً وجانباً من تكوينه الشخصي.

وأضاف: إنه ابن لاعب سابق ووالده هو مثله الأعلى الذي انطلق لتدريبه باكراً مع شقيقه.

وخلال سنوات قليلة حقق أثير اللاعب في المنتخب الوطني عدة بطولات وميداليات، أهمها ذهبيتان في بطولة الجمهورية في مسابقة رمي الرمح والقرص للنخبة عام 2022 وبطولة دورة شامنا الإقليمية وذهبية النخبة للعام الحالي بنفس اللعبة.

وقال: أسعى دائماً للتوفيق بين عشقي لألعاب القوى ودراستي حتى لا يكون تفوقي في إحداهما سبباً للتراجع في الأخرى، لافتاً إلى أن طموحه يكمن بالوصول للدراسة الجامعية وحصد المزيد من الألقاب الرياضية على الصعيدين المحلي والعربي ورفع علم سورية في المحافل الدولية.

من ناحيته أكد أيهم أن التمارين المكثفة والتدريب المستمر ساعداه على تطوير موهبته ولا سيما أنه تتلمذ على يد المدرب الوطني حامد السعد، واصفاً إياه بأنه من أهم مدربي اللعبة على المستوى الوطني.

وذكر أيهم أنه حصد خلال مسيرته وحتى اليوم ذهبية النخبة لعام 2022 بدفع الكرة حديدية وذهبية بطولة النخبة للعام الحالي بحلب بالمطرقة وبرونزية القرص.

وتوجه أيهم في ختام حديثه للشباب الرياضي داعياً إياهم للاهتمام بألعاب القوى لأنها أم الرياضات والتركيز المتواصل على التدريب والتمارين كأهم أسباب التطور والنجاح.

يذكر أن البطلين البلخي هما طالبان في الصف الثالث الثانوي العلمي.

رضوان الراضي

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