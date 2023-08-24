الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بمنح الأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية تعويض طبيعة عمل بنسبة 100 بالمئة

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2023 القاضي بمنح الأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية تعويض طبيعة عمل بنسبة 100 بالمئة.

وفيما يلي نص المرسوم.

المرسوم التشريعي رقم 21

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يمنح الأطباء البشريون العاملون أو المتعاقدون في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارات (الداخلية -الدفاع – التعليم العالي والبحث العلمي – الصحة ) تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

المادة 2 – في حال تقاضي المشمولين في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي لأكثر من تعويض طبيعة عمل فيستحق التعويض الأعلى.

المادة 3- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من موازنات الجهات ذات العلاقة.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في8-2-1445 هجري الموافق لـ24-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد