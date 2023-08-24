غوتيريش: نحتاج لعالم متعدد الأقطاب ينعكس إيجاباً على الاقتصاد

جوهانسبرغ-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى تأسيس نظام عالمي متعدد الأقطاب ينعكس إيجاباً على اقتصادات الدول.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله خلال كلمة في قمة “بريكس” التي تستضيفها عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ: إنه “في عالم منقسم تغمره الأزمات لا يوجد بديل عن التعاون، وفيما يتجه المجتمع الدولي نحو تعددية الأقطاب نحتاج بشدة إلى تعزيز وإصلاح الهيكل متعدد الأطراف بناء على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأضاف: إنه “لا يمكن تحمل عالم متفكك من حيث النظم الاقتصادية وسط حالة من التباين الكبير في اقتصادات الدول، ولذلك وأمام حالة التباين الاقتصادي نبحث عن آلية لتخفيف الديون ومساعدة الدول النامية لاستعادة نسق النمو، والتخفيف من أرقام الدين العام”.

وانطلقت في جوهانسبرغ يوم الثلاثاء أعمال الاجتماعات الـ 15 لمجموعة بريكس وسط مساع لتقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب.

وأعلنت مجموعة بريكس التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا الموافقة على انضمام ست دول جديدة لعضويتها وهي “إيران والإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا”، حيث ستبدأ عضويتها في الأول من كانون الثاني 2024.

وأكد قادة دول مجموعة بريكس في البيان الختامي للقمة الخامسة عشرة للمجموعة الذي جاء بعنوان “إعلان جوهانسبرغ” رفض العقوبات الأحادية على الدول النامية، وشددوا على أهمية حل الأزمة الأوكرانية والتعاون لتطوير الاقتصاد العالمي.

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