الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2023 القاضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم 20

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية المحددة في الفقرة (أ) من المادة /6/ من قانون التفرغ العلمي رقم (7 ) لعام 2006 وتعديلاته بحيث

تصبح وفق الآتي:

– (200%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة التدريسية.

– (100%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة الفنية.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 8-2-1445 هجري الموافق لـ24-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد