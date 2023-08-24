مقتل جندي تركي شمال العراق

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة دفاع النظام التركي مقتل أحد جنودها متأثراً بجروح أصيب بها شمال العراق.

ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة قولها في بيان إن الرقيب أول علي دمير أصيب بجروح بالغة خلال اشتباكات مع عناصر من تنظيم “حزب العمال الكردستاني – بي كي كي” شمال العراق.

وكان جندي تركي قتل في العاشر من آب الجاري في اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق، سبقه مقتل 4 جنود في التاسع من آب.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية مراراً أن عمليات النظام التركي العسكرية في العراق عدائية واستفزازية وتشكل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديداً لوحدة أراضيه نافية وجود أي تنسيق معه في هذا المجال.

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