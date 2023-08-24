باسم الرئيس الأسد والسيدة الأولى.. محافظ اللاذقية يطمئن على دفعة جديدة من ناجي الزلزال العائدين من الإمارات بعد استكمال علاجهم

اللاذقية-سانا

باسم السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد، زار محافظ اللاذقية عامر هلال دفعة جديدة من الناجين من الزلزال الذين عادوا إلى سورية بعد استكمال علاجهم في دولة الإمارات العربية المتحدة واطمأن على صحتهم.

ونقل المحافظ هلال للناجين تحيات الرئيس الأسد والسيدة الأولى وتمنياتهما لهم بدوام الصحة والعافية.

والناجيان هما محمد صلاح عبد القادر قبلاوي (14 عاماً) وعلي سمير تفوح (9 أعوام)، ووصلا مساء أول أمس إلى مطار دمشق الدولي وكان في استقبالهما معاون وزير الإدارة المحلية معتز دوه جي، وتمام محرز مدير عمليات الهلال الأحمر العربي السوري.

يشار إلى أن هذه الدفعة هي الثالثة التي عادت إلى سورية بعد أن أتمت رحلة العلاج حيث بلغ عدد الحالات التي تتم معالجتها في دولة الإمارات اثنتي عشرة حالة عاد منها ثماني حالات حتى الآن، وأربع حالات مازالت تتلقى العلاج.

يذكر أن الناجين تعرضوا لإصابات بليغة جراء الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من شباط الماضي، ما استدعى نقلهم إلى الإمارات لاستكمال علاجهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.