(فسيفساء الحرف والكلمة).. فعالية شعرية بثقافي بيت ياشوط

اللاذقية-سانا

تنوعت الفعالية الثقافية الشعرية “فسيفساء الحرف والكلمة” بمحتواها الفكري والشكلي، وقدمت نصوصاً شعرية تنتمي لمدرستي الشعر التقليدية والحداثوية، إضافة إلى تنوعها في الهموم المختلفة التي تناولتها.

وشاركت في الفعالية التي أقامها المركز الثقافي العربي في بيت ياشوط الشاعرة يسرى نويرة بنصوص شعرية تنتمي لقصيدة النثر تميزت بصورها الجديدة وموسيقاها الداخلية وحملت هموم المرأة والمجتمع والإنسان، في حين شاركت الشاعرة منال العلي بمجموعة نصوص شعرية حملت الهم الوجداني والعاطفي.

كما قدمت الشاعرة سمر بدور نصوصاً شعرية تنوعت بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر حملت هموم المجتمع والوطن، إضافة إلى نصوص وجدانية حملت هموم المرأة في المجتمع المعاصر.

وشارك في الفعالية التي قدمها الباحث والشاعر نبيل عجمية الشاعران وسيم صالح وفائز خنسة بنصوص شعرية موزونة ومحكية تميزت بصورها وموسيقاها العذبة، وحملت هموم الوطن والتعلق بالأرض والتصدي لأي عدوان بالسلاح والكلمة.

بلال أحمد

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