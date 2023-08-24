وزارة الأشغال العامة والإسكان تطلق دورات مهنية بعدة محافظات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن افتتاح دورات مجانية مدتها تسعة أشهر، بدءاً من الـ 10 من شهر أيلول القادم ولغاية الـ 10 من شهر حزيران للعام المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الدورات تتضمن المهن المتعلقة بقطاع التشييد والبناء “أعمال البناء _ أعمال الدهان والديكور _ التمديدات الصحية _ التدفئة والتكييف- التمديدات الكهربائية – تقنية الحدادة واللحام _تركيب الطاقة الشمسية _النجارة _ تركيب الألمنيوم”، وذلك في محافظات “دمشق _ درعا_ السويداء_ حمص _ حماة _ طرطوس _ اللاذقية _ دير الزور”.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الراغبين بالانتساب إلى الدورات المذكورة مراجعة مراكز التدريب المهني في المحافظات للاطلاع على شروط التسجيل.

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