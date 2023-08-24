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مان سيتي يجدد تعاقده مع سيلفا حتى 2026

2023-08-23

لندن-سانا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم عن تجديد التعاقد مع لاعبه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا حتى العام 2026.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم تجديد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 29 عاماً، الذي شارك مع الفريق في 308 مباريات في جميع المسابقات سجل خلالها 55 هدفاً، ليبقى في صفوف الفريق لثلاثة مواسم قادمة.

وانضم سيلفا إلى سيتي في العام 2017 قادماً من موناكو الفرنسي وتوج معه بلقب الدوري الممتاز خمس مرات ودوري أبطال أوروبا هذا العام.

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