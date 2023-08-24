إيران تجدد دعمها لمطالب سورية بشأن انسحاب القوات الأجنبية اللاشرعية من أراضيها

نيويورك-سانا

جدد السفير والمندوب الدائم لإيران لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني التأكيد على دعم بلاده للمطالب المحقة للحكومة السورية بشأن انسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية اللاشرعية من اراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن إيرواني قوله خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد لمناقشة تطورات الأوضاع في سورية: إن “الإرهاب لا يزال يشكل عنصر تهديد لسورية والمنطقة ويتموضع في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية”.

ولفت إيرواني إلى أن سيادة ووحدة الأراضي السورية مهددة على الدوام بسبب احتلال بعض المناطق من قبل القوات الأجنبية اللاقانونية والعدوان الصهيوني وجرائم التنظيمات الإرهابية هناك، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب السوري إضافة إلى الحظر اللاإنساني وغير الشرعي الذي يضاعف العبء عليه، مستنكراً في الوقت نفسه العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية.

وأعرب إيرواني عن ترحيبه بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون واتصالاته مع جميع الأطراف، مجدداً التأكيد على موقف بلاده الداعم لحضور سورية الفاعل والمتنامي في المنطقة فضلاً عن علاقاتها الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشدد إيرواني على أن بلاده عازمة على استمرار التعاون مع شركائها وبذل الجهود الهادفة إلى ترسيخ علاقات طبيعية ومستديمة تخدم الاستقرار في سورية.

وكان السفير إيرواني أكد في الثلاثين من حزيران الفائت أن الوجود غير المشروع لقوات عسكرية أجنبية بما في ذلك القوات الأمريكية في سورية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وهو أمر غير قانوني والمصدر الرئيسي لانعدام الأمن فيها.

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