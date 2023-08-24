SCS-NET

أحد عشر أسيراً فلسطينياً يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً لجرائم الاحتلال

2023-08-23

القدس المحتلة-سانا

يواصل أحد عشر أسيراً فلسطينياً إضرابهم عن الطعام رفضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا أن الأسرى المضربين هم: سلطان الخلوف وكايد الفسفوس المضربان منذ 21 يوماً، أسامة دقروق منذ 17 يوماً، ومحمد زكارنة وأنس كميل وعبد الرحمن براقة وزهدى عبيدو منذ 14 يوماً، وحاتم القواسمة منذ 11 يوماً، وسيف الدين العمارين وزاهر حمّاد منذ أربعة أيام، وماهر الأخرس منذ لحظة اعتقاله اليوم.

وأشار النادي إلى أن سلطات الاحتلال وفي محاولة لكسر إضراب الأسرى تواصل ممارستها القمعية بحقهم وتقوم بعزلهم في زنزانات انفرادية وتمنع عنهم الزيارة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مقتل مستوطنين اثنين في عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية في حوارة جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين نفذت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved