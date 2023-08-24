أحد عشر أسيراً فلسطينياً يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً لجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

يواصل أحد عشر أسيراً فلسطينياً إضرابهم عن الطعام رفضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا أن الأسرى المضربين هم: سلطان الخلوف وكايد الفسفوس المضربان منذ 21 يوماً، أسامة دقروق منذ 17 يوماً، ومحمد زكارنة وأنس كميل وعبد الرحمن براقة وزهدى عبيدو منذ 14 يوماً، وحاتم القواسمة منذ 11 يوماً، وسيف الدين العمارين وزاهر حمّاد منذ أربعة أيام، وماهر الأخرس منذ لحظة اعتقاله اليوم.

وأشار النادي إلى أن سلطات الاحتلال وفي محاولة لكسر إضراب الأسرى تواصل ممارستها القمعية بحقهم وتقوم بعزلهم في زنزانات انفرادية وتمنع عنهم الزيارة.

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