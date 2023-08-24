أطفال من ذوي الإعاقة يصممون ويعرضون أزياءهم بحلب

حلب-سانا

نظمت جمعية الرجاء لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بالتعاون مع مبادرة شهيق زفير وغرفة تجارة حلب اليوم بفندق شيراتون حلب عرضاً للأزياء تم تجهيزه على يد أطفال من ذوي الإعاقة بهدف تنمية مهاراتهم وحثهم على الإبداع وتحقيق الذات.

ووضع 13 طفلاً من ذوي الإعاقة توقيعهم على تصاميم نقلوها من مجرد رسمة إلى تصاميم كاملة بالألوان والقصات المفضلة لديهم.

وأشارت مديرة جمعية الرجاء فاطمة بابللي في تصريح لمراسل سانا إلى دور الفعالية في تتويج جهود الأطفال التي بدأت باشتراكهم في ورشة تصميم وتفصيل بمساعدة خبراء وجولات إلى ورشات نسيجية لاطلاعهم على تفاصيل إنتاج الألبسة وتقديم تفاصيل خطواتها بطرق سلسة وعملية للأطفال.

وأوضح مدير مبادرة شهيق زفير منتصر كيالي أن للفعالية أبعاداً اجتماعية تهدف إلى إشراك أطفال ذوي الإعاقة في مختلف النشاطات الاجتماعية وحتى سوق العمل وفرصة لاكتشاف مهاراتهم وجعل التعامل مع هذه الفئة من الأطفال ثقافة مجتمعية عامة.

ومن أهالي الأطفال المشاركين بيّنت نجوى الهيب أنّ تحسناً نفسياً وسلوكياً لوحظ لدى الأطفال نتيجة منح الثقة لهم في الإنتاج والإبداع والابتكار والعمل التشاركي.

بينما عبرت الطفلة راما الجاسم عن سعادتها بالمشاركة وتبادل العمل مع أصدقاء من مجموعتها ومجموعة المساعدين الذين ساهموا في تعليمهم وتنفيذهم الأزياء متحدين كل الصعوبات.

أوهانيس شهريان

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