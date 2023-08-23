السورية للاتصالات: عودة الخدمات الهاتفية إلى مركز هاتف عرطوز

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عودة خدمات الاتصالات لجميع مشتركيها في منطقة عرطوز والذين يخدمهم مركز اتصالات عرطوز، وذلك بعد انقطاعها عنهم يوم أمس نتيجة عطل فني طارئ في مجموعة توليد الكهرباء بالمركز.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تمت عودة خدمات الاتصالات إلى المركز المذكور بعد انتهاء أعمال الصيانة اللازمة للمجموعة من قبل الورشات الفنية، مؤكدةً سعيها الدائم إلى تقديم أفضل الخدمات للمشتركين.

وكانت السورية للاتصالات أعلنت أمس عن توقف خدمات الاتصالات المقدمة لمشتركيها في مركز اتصالات عرطوز، بسبب حدوث عطل فني طارئ في مجموعات التوليد، نتيجة عمل مجموعات التوليد الخاصة بالشركة في المركز لساعات طويلة بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

نور يوسف

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