الأمن الإيراني يلقي القبض على خلية إرهابية جنوب شرق البلاد

طهران-سانا

ألقى الأمن الإيراني اليوم القبض على خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة إرنا عن قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة دوست علي جليليان قوله: إن قوات الأمن في مدينة إيرانشهر تمكنت من خلال عمليات رصد واستشراف استخباراتي من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر، وتابعة لما يسمى زمرة “جيش الظلم”، كانوا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية مزعزعة للاستقرار والأمن.

وأعلنت الشرطة الإيرانية مؤخراً القبض على عنصرين من زمرة “أنصار الفرقان” الإرهابية في مدينة قصرقند في محافظة سيستان وبلوشستان.

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