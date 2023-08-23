الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة عبر الفيديو خلال الجلسة العامة لقمة بريكس في جوهانسبرغ: مجموعة بريكس تدعم عالماً يحترم القانون الدولي ويرفض الهيمنة