الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة عبر الفيديو خلال الجلسة العامة لقمة بريكس في جوهانسبرغ: مجموعة بريكس تدعم عالماً يحترم القانون الدولي ويرفض الهيمنة

الأربعاء / 23 / 08 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
فرقة (منفردو دمشق) تحيي أمسية موسيقية غنائية في موسكو- فيديو
2023-08-22
بمناسبة يوم العلم الروسي… إضاءة مبنى دار الأسد للثقافة والفنون بألوان الأبيض والأزرق والأحمر
2023-08-21
لوحات تعبر عن تاريخ سورية في أمسية الصداقة السورية البيلاروسية
2023-08-21
كنعاني: واشنطن هي المصدر الرئيسي لاستمرار الإرهاب في سورية
2023-08-21
شكري يبحث مع بيدرسون جهود حل الأزمة في سورية
2023-08-20
فيلم دم النخل وندوة حول آثار تدمر في طوكيو
2023-08-20
لحود: دعم سورية للشعب اللبناني والمقاومة مكّن من تحقيق الانتصار على العدو الإسرائيلي
2023-08-19
محليات
صدورة عدة قرارات بأسماء المقبولين لشغل مراكز العمل التي تم الاستنكاف عنها بالمسابقة المركزية
2023-08-23
اتحاد الجمعيات التعاونية للنقل يبدأ عمله بدرعا
2023-08-23
وضع خط كهربائي معفى من التقنين لعدد من الآبار في البحدلية والحسينية بريف دمشق
2023-08-23
إصابة مواطن باعتداء إرهابي بالقذائف على ريف اللاذقية
2023-08-23
حماية المستهلك بدمشق تضبط 3400 كيلوغرام من المواد منتهية الصلاحية
2023-08-23
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والشمالية والوسطى
2023-08-23
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تحدد أجور نقل ربطة الخبز
2023-08-22
رياضة
تشوريتش يتأهل إلى ثالث أدوار بطولة ونستون سالم الأمريكية للتنس
2023-08-23
مانشستر يونايتد يعلن غياب ماونت بسبب الإصابة
2023-08-23
البقالي يتوج بذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع في مونديال القوى
2023-08-23
رينجرز يتعادل مع آيندهوفن في أبطال أوروبا
2023-08-23
بعد فوزه على شباب الخليل الفلسطيني.. الاتحاد أهلي حلب يتأهل إلى دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي
2023-08-22
الكرامة يتعاقد مع المحترف عبد اللطيف ناون لثلاثة مواسم
2023-08-22
ليث مبيض تحدى إعاقته الجسدية وأبدع بكرة السلة على الكراسي المتحركة
2023-08-22
اقتصاد
إيقاف تصدير زيت الزيتون اعتباراً من أول أيلول القادم
2023-08-23
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة سورية للدولار
2023-08-23
ارتفاع أسعار الذهب
2023-08-23
ارتفاع أسعار النفط
2023-08-23
الاستثمار الزراعي وتبادل المنتجات محور لقاء قطنا مع وفد عماني
2023-08-22
بوتين: اقتصادنا تفوق على نظيره الألماني
2023-08-22
انخفاض سعر غرام الذهب 9 آلاف ليرة محلياً
2023-08-22
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
صدورة عدة قرارات بأسماء المقبولين لشغل مراكز العمل التي تم الاستنكاف عنها بالمسابقة المركزية
إيقاف تصدير زيت الزيتون اعتباراً من أول أيلول القادم
مجلس الوزراء يؤكد على معالجة شكاوى المواطنين ويناقش زيادة التعويضات لبعض الشرائح
عــاجــل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة عبر الفيديو خلال الجلسة العامة لقمة بريكس في جوهانسبرغ: مجموعة بريكس تدعم عالماً يحترم القانون الدولي ويرفض الهيمنة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة عبر الفيديو خلال الجلسة العامة لقمة بريكس في جوهانسبرغ: مجموعة بريكس تدعم عالماً يحترم القانون الدولي ويرفض الهيمنة
2023-08-23
2023-08-23
anwar
سابق
صدورة عدة قرارات بأسماء المقبولين لشغل مراكز العمل التي تم الاستنكاف عنها بالمسابقة المركزية
التالي
بوتين: نعمل بشكل وثيق لتقوية سلاسل الإمدادات ضمن بريكس والانتقال إلى العملات الوطنية في معاملاتنا إضافة للتحول إلى العملات الرقمية
انظر ايضاً
بوتين: نعمل بشكل وثيق لتقوية سلاسل الإمدادات ضمن بريكس والانتقال إلى العملات الوطنية في معاملاتنا إضافة للتحول إلى العملات الرقمية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved