قصائد وطنية عن الشهادة والشهداء ضمن مهرجان شعري في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

تضمن المهرجان الشعري الذي أقامه المركز الثقافي في أبو رمانة بدمشق بعنوان (جنين تنتصر)، بالتعاون مع الملتقى السوري للثقافة قصائد عن شهداء المقاومة وجنين وفلسطين وشهداء الجيش العربي السوري، وذلك بمشاركة عدد من الشعراء من مختلف المحافظات.

وشارك في المهرجان كل من الشعراء وديعة درويش وحافظ موسى وأحمد جمعة وصديقة رابعه وماهر محمد وعائدة بليدي، وقدموا مواضيع تتغنى بالمقاومة وبحب فلسطين ودمشق واستمرار النضال لطرد المحتل وتحرير كل الأراضي المغتصبة.

وتنوعت النصوص الملقاة بين الشطرين والتفعيلة والنثر والمحكي، وعكست ما يحمله الشعراء من عواطف صادقة جاءت بشكل عفوي في تكوين تلك القصائد.

المهرجان الذي أدارته الشاعرة وديعة درويش حضره عدد من الأدباء والكتاب والمثقفين والإعلاميين، ومنهم أحمد جمعة عضو اللجنة المركزية (القيادة الفلسطينية) لحزب البعث العربي الاشتراكي ومنظمة الصاعقة ورافع الساعدي أمين سر الاتحاد العام للصحفيين الفلسطينيين وأبو علي جابر مؤسس ومدير متحف التراث الفلسطيني، والشاعرة كوثر دحدل نائب رئيس فرع اتحاد الصحفيين في دمشق.

وعن المهرجان، قال رئيس المركز الثقافي في أبو رمانة عمار بقلة في تصريح لـ سانا: إن الثقافة التي تخلو من المواجهة والمقاومة تترك الحالة الاجتماعية في ضعف كبير لأنها في ظل هذه المؤامرات على وطننا وعلى فلسطين تعتبر من أهم مقومات الانتصار، مشدداً على أهمية دور الأدباء والمثقفين في تفعيلها.

محمد خالد الخضر

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