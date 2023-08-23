تشوريتش يتأهل إلى ثالث أدوار بطولة ونستون سالم الأمريكية للتنس

واشنطن-سانا

تأهل لاعب التنس الكرواتي بورنا تشوريتش إلى ثالث أدوار بطولة ونستون سالم الأمريكية لتنس الرجال ذات الـ250 نقطة، والمقامة على الأراضي الصلبة.

وجاء تأهل الكرواتي المصنف 29 عالمياً والأول في البطولة بعد تغلبه على الأسترالي رينكي هيجيكاتا بمجموعتين دون رد 6-2 و7-5 ليلاقي في دور الـ16 الأمريكي مايكل مموه والذي تغلب بدوره على مواطنه ماركوس غيرون بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4.

وتراجع تشوريتش 13 مركزاً في التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس هذا الأسبوع لفشله في الدفاع عن لقبه في بطولة سينسيناتي التي حمل لقبها الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency