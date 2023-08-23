الدفاع الروسية: مقاتلات روسية تعترض طائرتي استطلاع قرب القرم

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن مقاتلات روسية اعترضت طائرتي استطلاع قرب شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان نقله موقع “أرتي” أن وحدة مراقبة الأجواء التابعة لقوات الفضاء الروسية رصدت طائرتين مسيرتين من طراز “ام كيو-9″ و”بيرقدار تي بي-2” فوق البحر الأسود، حاولتا تنفيذ عمليات استطلاع جوي في منطقة شبه جزيرة القرم، موضحة أن مقاتلتين روسيتين تحركتا على الفور من أجل منع أي انتهاك محتمل لحدود روسية الاتحادية ومنع قيام الطائرتين من إجراء استطلاع.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المقاتلتين الروسيتين أجبرتا المسيرتين على مغادرة المنطقة.

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