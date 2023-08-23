مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تحدد أجور نقل ربطة الخبز

ريف دمشق-سانا

حددت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مبلغ 100 أو 150 ليرة لربطة الخبز بدلاً من 50 كأجور نقل بسبب المسافات الطويلة التي تكلف أجور نقل زائدة دون تغير على سعر الربطة 200 ليرة.

وأوضحت المديرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن سعر ربطة الخبز من المخابز العامة والمخابز التموينية الخاصة لم يطرأ عليها أي تغيير في السعر وبقيت 200 ليرة سورية، وإنما التغيير كان لمعتمدي الخبز بمحافظة ريف دمشق، وذلك بسبب المسافات الطويلة التي يعلمها الجميع والتي تكلف أجور نقل زائدة، لذلك تم تحديد 100 ليرة للربطة بدلاً من 50 كأجور نقل، لتصبح الربطة بـ 300 أو 350 ليرة للمسافات البعيدة والتي لا يوجد فيها أفران.

وأكدت المديرية أنها تواصل متابعتها لمعتمدي الخبز ومدى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بنظام التوزيع المقنن المدعوم، ومراقبة التخريجات عبر البطاقة الذكية، حيث تضبط رقابة ريف دمشق المخالفين والذين يقومون بالبيع بسعر زائد للربطة أو البيع خارج البطاقة، إضافة إلى مراقبة عمل المخابز على كامل مناطق المحافظة جغرافياً، وآلية تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.

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