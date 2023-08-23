طربيات وأغان تراثية ضمن أمسية (ترانيم 15) في ثقافي حمص

حمص-سانا

أتاحت أمسية “ترانيم 15 ” لعشاق الطرب الاستمتاع بأصوات مواهب غنائية مميزة لأطفال لم يتجاوزوا 12 عاماً تألقوا على خشبة قاعة سامي الدروبي بمرافقة العازفين فايز الشامي على الأورغ ورائد عواني على الرق وذلك ضمن المركز الثقافي بحمص.

وحفلت الأمسية التي نظمها مشروع مدى الثقافي بتوليفة طربية وتراثية لاقت استحسان الجمهور وأعلنت ولادة فرقة “مدانا أمل” المكونة من خمس مواهب فنية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاماً امتلكوا أصواتاً مميزة وقدرة استثنائية على أداء أغاني الزمن الجميل ببراعة وإتقان.

وبدأت الأمسية بطربيات منوعة لوردة الجزائرية وجورج وسوف وسيد مكاوي أداها “عدي الصالح ” ثم غنى ” ساري صليبي ” باقة من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ.

واختارت ” قمر الشام شحود ” وصلة فيروزيات، بينما أطربت ” حلا ونوس ” الجمهور بأداء توليفة كلثوميات وأغاني ميادة الحناوي، ليختتم الأمسية الموهبة ” يوسف إبراهيم ” بأغاني ملحم بركات.

مدير مشروع مدى الثقافي بحمص رامز الحسين أشار في تصريح لسانا الثقافية أن ترانيم تتكون من سلسلة أمسيات موسيقية بدأت في 2016 تهدف لتعزيز الثقافة الموسيقية في المجتمع وتعزيز التفاعل مع الجيل الجديد من الموهوبين في مجال الموسيقا.

رشا محرز

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