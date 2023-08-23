اختتام مهرجان الأغنية السورية التراثية بنسخته الثانية بقصر العظم

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان الأغنية السوريّة التراثيّة بنسخته الثانية في قصر العظم بدمشق.

وبدأت فرقة التراث السوري بقيادة المايسترو نزيه أسعد بغناء شادي رزوق للتراث الحلبي، وكان قد أدى “أول عشرة محبوبي” و “من الشباك لرميلك حالي” و “سكابا يا دموع العين”.

أما التراث الفراتي فشدا كل من يوسف الجادر ووائلة رمضان وشغف الجادر أغاني من منطقتي الرقة وجرابلس وغنّوا “مولية الرقة” و “ألنوب” و”اللالا” الديرية.

واكتملت لوحة فسيفساء الأغنية التراثية السورية بغناء آلان مراد ممثلاً بصوته التراث الكردي وغنّى عن الغربة والحنين.

مريم حجير

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