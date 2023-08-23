استمرار التسجيل في الأولمبياد العلمي السوري لغاية الأول من شهر أيلول المقبل

دمشق-سانا

تستمر هيئة التميز والإبداع بقبول طلبات التسجيل في الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2024 حتى الأول من شهر أيلول المقبل وذلك للطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الطلاب الذين يمكنهم الانضمام للأولمبياد هم المحققون لأحد الشروط التالية: الحاصلون على 2800 درجة فما فوق في شهادة التعليم الأساسي في التعليم العام، والحاصلون على 2620 في المواد الكونية فما فوق في الإعدادية الشرعية، وكذلك الحاصلون على 595 درجة فما فوق في مادة الرياضيات والحاصلون على 395 درجة فما فوق في مادة العلوم العامة في امتحان شهادتي التعليم الأساسي والشرعي، وذلك لإبراز تميزهم على مستوى سورية والعالم في أحد الاختصاصات التالية: “رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلم أحياء ومعلوماتية”.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين الانضمام إلى الأولمبياد من خلال ملء استمارة التسجيل الإلكترونية الموجودة على الرابط الوارد على صفحة الهيئة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك لغاية الأول من شهر أيلول المقبل.

ويتضمن التسجيل ملء رغبة الطالب بالمادة التي يود المشاركة فيها من أحد اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية”، وتثبيت رقم هاتف خلوي لاستلام رسالة تتضمن مكان وتاريخ الاختبار مع العلم أنه لا يمكن تعديل الرغبات بعد انتهاء فترة التسجيل في الأول من شهر أيلول المقبل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency