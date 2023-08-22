غوغل تعلن ميزات أمان جديدة من متصفح “كروم”

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل الأمريكية أن متصفح “كروم” سيحصل على ميزات جديدة تهدف لتعزيز حماية بيانات المستخدمين وأجهزتهم.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الرسمي: إن النسخة القادمة الـ 117 من متصفح “كروم” ستحصل على ميزات تساعد على تعقب “الإضافات الخبيثة” في المواقع والصفحات الإلكترونية التي قد يستعملها مستخدم الإنترنت.

ومع تفعيل الميزة الجديدة سيعطي “كروم” للمستخدم إشارة تحذير خاصة في حال تمت ملاحظة موقع مشبوه يراد الوصول إليه، كما سيكون بإمكانه إزالة رابط “الصفحة الضارة” من المتصفح أو إخفاء التحذير في حال أراد، ورغم ذلك فإن المتصفح سيقوم بإزالة الملحقات الضارة التي قد تتحمل في ملفات التصفح تلقائياً.

وبالرغم من أن ميزات الأمان الجديدة لا تزال قيد الاختبار فإن المستخدمين يمكنهم اختبارها مع نسخ 116 من متصفح “كروم” إذ يمكنهم إدخال عنوان كروم سلاش فلاكس سلاش هاشتاغ سيفتي تشيك إكستينشنس” في شريط عناوين المتصفح ثم الضغط على خيار”اينتر” ليتم نقلهم إلى صفحة الإضافات الخاصة بهم وسرد الإضافات التي أُزيلت وسبب إزالتها ويطالبهم بإلغاء تثبيتها.

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