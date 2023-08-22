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الطقس غداً.. شديد الحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً في معظم مناطق البلاد

2023-08-22

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، مع بقاء البلاد تحت تأثير المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم، أن يكون الجو غداً شديد الحرارة وصحواً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وليلاً يكون معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والشمالية والوسطى.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 40 كم-سا أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق41/19
المنطقة الجنوبية38/20
المرتفعات الجبلية33/16
المنطقة الوسطى39/22
المنطقة الساحلية33/27
المنطقة الشمالية40/24
منطقة الجزيرة45/27
المنطقة الشرقية46/29
منطقة البادية41/25

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